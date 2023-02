Zugang verursacht kuriosen Handelfmeter Fortuna verliert U23-Derby gegen Mönchengladbach

Auch in der Folge lebte die unspektakuläre Partie von den haarsträubenden Fehlern ihrer Protagonisten, und so erhielten die Flingerner vor dem Ausgleich ebenfalls gütige Unterstützung des Gegners. Oscar Fraulo spielte im Aufbau einen Querpass genau in den Fuß von Jona Niemiec, der ein paar Schritte in Richtung des Borussia-Tores ging und eiskalt zum 1:1 traf.