Verteidiger bei Paderborn-Pleite verletzt So hart trifft Fortuna der Ausfall von Zimmermann

Paderborn/Düsseldorf · Durch den Ausfall von Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann wird Fortuna in arge Nöte gebracht. Warum der 30-Jährige so ein wichtiger Faktor im Spiel des Zweitligisten ist. Wer ihn wohl vertreten wird. Welche Optionen sich für Cheftrainer Daniel Thioune daraus ergeben in den nächsten Wochen.

04.02.2023, 18:52 Uhr

23 Bilder „Wir haben einfach nicht mehr verdient“ 23 Bilder Foto: dpa/David Inderlied

(gic)