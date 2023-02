Winterzugang aus der Dritten Liga Fortunas U23 verpflichtet Nick Otto vom SC Verl

Düsseldorf · Lange hat die „Zwote“ nach einem flexibel einsetzbaren Defensivspieler gesucht – und ihn in Nick Otto am letzten Tag der Transferperiode gefunden. Was Nachwuchschef Frank Schaefer und Trainer Nico Michaty über den Winterzugang sagen und ob er am Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach direkt in der Startelf stehen wird.

03.02.2023, 12:12 Uhr

