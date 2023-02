Wichtige Weichenstellung Zahlen und Fakten zu Fortunas Spiel in Paderborn

Die Geschichte Wenn man es mit anderen Partien wie etwa denen gegen Schalke, Nürnberg oder Frankfurt vergleicht, dann reicht die Historie der Spiele gegen den SC Paderborn noch nicht allzu weit zurück. Während sich die Fortuna schon in ihrer Frühzeit schnell unter den besten Klubs in Deutschland tummelte, tauchte der SCP dort erst in den 1990er-Jahren auf – damals noch unter dem Namen des Vorgängerklubs TuS Schloß-Neuhaus. Dieser war in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1993/1994 Gegner der Düsseldorfer, konnte aber den Siegeszug der „Mythos“-Mannschaft um Trainer Aleksandar Ristic nicht stoppen. Unter dem Namen SC Paderborn kam es erst am 12. September 1999 zum ersten direkten Duell (0:0 im Rheinstadion). Die Gesamtbilanz aus F95-Sicht: Fünf Siege, elf Unentschieden, neun Niederlagen, 27:38 Tore.