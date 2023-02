Fortuna-Trainer Thioune ist sich sicher Warum das Spiel in Paderborn für Kastenmeier ein echtes Schlüsselerlebnis war

Der 12. März 2022 war so etwas wie der Startpunkt einer echten Erfolgsgeschichte. Damals gastierte Fortuna beim SC Paderborn und kassierte in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich. Ein weiterer Paderborner Treffer wurde anschließend noch aberkannt. Wären die Düsseldorfer in einem normalen Spiel sicher unglücklich über den späten Verlust der drei Punkte gewesen, war an diesem Nachmittag alles anders.