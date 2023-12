Letztes Spiel der Hinrunde Darum geht es für Fortuna in Magdeburg um mehr als nur um drei Punkte

Düsseldorf · Die Düsseldorfer gehen mit Sorgen, aber auch großen Hoffnungen in das Hinrundenfinale am Samstag. Wird es in Magdeburg mit Blick zurück aufs Pokalduell beider Teams ein Déjà-vu oder die große Revanche? Was Daniel Thioune über Gefühle sagt. Welche guten Nachrichten er hat.

15.12.2023 , 16:02 Uhr