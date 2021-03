Nach Gross-Rauswurf : Paderborn-Trainer Baumgart hat noch „keinen Kontakt zu Schalke“

Gelsenkirchen Nach gleich mehreren Rauswürfen ist beim FC Schalke 04 der Weg für einen personellen Neuanfang frei. Wer die Nachfolge von Trainer Christian Gross antritt, ist noch offen. Paderborns Steffen Baumgart hat sich nun zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

Selbst altgedienten Schalkern wie Klaus Fischer fällt es schwer, sich an ein größeres Chaos in der an Turbulenzen reichen Vereinshistorie zu erinnern. Die Suche nach neuem Personal hält der WM-Zweite von 1982 für schwierig: „Wer tut sich das an? Was da abläuft, ist eine Katastrophe“, klagte der 71-Jährige im „Reviersport“ und sprach damit vielen Fans aus der Seele.