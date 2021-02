Zeichen gegen Cybermobbing : „Ich hoffe, du stirbst in der Hölle“ - Fußballer machen Hass-Kommentare öffentlich

Düsseldorf Stimmt die Leistung mal nicht, schlägt vielen Fußballern Kritik entgegen. Schlimmer noch: Die Profis werden zunehmend auch mit Hass konfrontiert. Vor allem in den sozialen Netzwerken. Mit einem emotionalen Video setzen 14 Profis nun ein Zeichen gegen Cybermobbing.

In den sozialen Netzwerken frönen zahlreiche Fußballfans ihrer Pöbelkultur, die weit über Kritik hinausgeht. In der Anonymität sinkt offenbar die Hemmschwelle. Denn immer häufiger werden Grenzen überschritten. Hasskommentare und Beleidigungen häufen sich. Sogar Gewaltfantasien und Morddrohungen werden verfasst. Zahlreiche Fußballer haben nun mit einem emotionalen Video ein Zeichen gegen Cybermobbing gesetzt.

In dem Video, das die Agentur Sports 360 am Donnerstag veröffentlichte, machen 14 Fußball-Profis einige dieser Kommentare öffentlich. Sie lesen Hasskommentare, die sie bei Twitter , Instagram oder Facebook erhalten haben, selber vor. Darunter Toni Kroos (Real Madrid), Mark Uth, Bastian Oczipka (beide FC Schalke 04), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Ömer Toprak (Werder Bremen), Niklas Süle (Bayern München) und die Kölner Torhüter Timo Horn und Ron-Robert Zieler .

Nebem plumpen und teils rassistischen Beleidigungen lesen die Profis viele Kommentare vor, in denen ihnen jemand eine schlimme Verletzung wünscht. So bekam Uth folgende Nachricht: „Ich hoffe, du liest das hier und verletzt dich so schwer, dass du nie wieder ein Spiel machen kannst.“ Uths Teamkollegen Oczipka wird für sein weiteres Leben „alles schlechte“ gewünscht. Der Schalker Verteidiger soll „eines Tages depressiv, unglücklich und schmerzhaft den Löffel abgeben“. Während sich Bayerns Süle bitte „alle Knochen brechen“ möge, liest Reals Kroos den Satz „Ich hoffe, du stirbst in der Hölle“ vor. Selbst Morddrohungen sind keine Seltenheit. „Ich stech dich ab!!!“, lautete ein Kommentar, den Kölns Horn zu lesen bekam.