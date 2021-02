Ex-Schalke-Coach Gross : „Die größte Enttäuschung meiner Karriere“

Gelsenkirchen Der Schweizer Trainer Christian Gross hat sich zu seiner Entlassung bei Schalke 04 geäußert. Dabei sprach er auch über missglückte Wintertransfers des Revierklubs – und über seine eigene Zukunft.

Der Schweizer Trainer Christian Gross hat die Freistellung beim FC Schalke 04 als größte Enttäuschung seiner Karriere bezeichnet. In einem „Blick“-Interview antwortete der 66-Jährige am Sonntagabend auf eine entsprechende Frage mit „Ja“. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hatte sich am Vormittag von der sportlichen Leitung um Trainer Gross und Sportvorstand Jochen Schneider getrennt. Die stark vom Abstieg bedrohten Gelsenkirchener reagierten damit auf das 1:5 beim VfB Stuttgart einen Tag zuvor.