Tischtennis : „Echte Legenden“ kämpfen in Geldern um Tischtennis-Titel

Diese Dame ist zehnfache Europameisterin und ehemalige Senioren-Weltmeisterin: Marianne Blasberg vom FTV Düsseldorf. Foto: WTTV

Geldern Der TTC Geldern-Veert richtet am Wochenende in der Sporthalle „Am Bollwerk“ die Westdeutschen Mannschafts-Meisterschaften der Senioren aus.

„Ich kann jedem Besucher versprechen, dass er erstklassigen Tischtennissport geboten bekommt. Es sind einige echte Legenden am Start.“ Günter Münnemann, Vorsitzender des Seniorenausschusses des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes, muss es wissen. Der Funktionär organisiert in Zusammenarbeit mit dem TTC Geldern-Veert die Westdeutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaften der Altersklassen 40, 50, 60 und 70, die am Wochenende in der Gelderner Sporthalle „Am Bollwerk“ ausgetragen werden.

Einige Beispiele: Bei den Herren 60 gilt der vielfache Deutsche Meister Schwalbe Bergneustadt als haushoher Favorit. Die Mannschaft um den ehemaligen Weltmeister Manfred Nieswand dürfte der Konkurrenz kaum eine Chance lassen. Auch im Wettbewerb der Damen 70 tummelt sich reichlich Prominenz an der Platte. Während der favorisierte FTV Düsseldorf die zehnfache Europameisterin und ehemalige Weltmeisterin Marianne Blasberg an Position eins ins Titelrennen schickt, halten Rhenania Königshof und der TTC Steele mit den vielfachen Deutschen Meisterinnen Roswitha Lindner und Ruth Schneider dagegen.

„Ursprünglich wollten wir die Titelkämpfe schon vor zwei Jahren als Höhepunkt zu unserem 70-jährigen Bestehen ausrichten. Damals hat uns bekanntlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir den Tischtennisfreunden in der Region jetzt doch noch dieses Großereignis bieten können“, sagt Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Geldern-Veert, der schon seit Monaten mit der Organisation beschäftigt ist.

Insgesamt ermitteln 28 Dreier-Teams bei den Männern und 15 Zweier-Teams bei den Frauen am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr die acht Westdeutschen Mannschaftsmeister. Im Wettbewerb der Herren 40, in dem unter anderen auch die Fußball-Erzrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 vertreten sind, hat sich der TTV Rees-Groin einiges vorgenommen. Wolfgang Gerth und Christian Schepers sind als Spitzen-Duo gesetzt, an Position drei werden Marcel Dahmen, Marco Diederichs und Thomas Hasenwinkel zum Einsatz kommen. „Borussia Dortmund ist Favorit. Unsere Mannschaft möchte sich in jedem Fall für das Halbfinale am Sonntag qualifizieren“, sagt TTV-Geschäftsführer Jörn Franken.