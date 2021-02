Nach Gesprächen mit S04 : Fortunas Ex-Sportdirektor gibt Schalke einen Korb

Düsseldorf Der kriselnde Bundesligist FC Schalke 04 soll die Fühler nach einem ehemaligen Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf ausgestreckt haben. Der Manager bestätigte, mit den Königsblauen gesprochen zu haben, aber kein Interesse an einem Wechsel zu haben.

Der FC Schalke 04 taumelt gen Abstieg. Die Königsblauen sind mitten in einer absoluten Horrorsaison. Mickrige neun Punkte nach 22 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt zwölf Partien vor Schluss schon neun Zähler. Der Zeiger hat in Gelsenkirchen also längst Zehn nach Zwölf geschlagen. Höchste Zeit, um die zweigleisigen Planungen für die kommende Saison voranzutreiben.