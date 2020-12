Fußball-Bundesliga : Augsburger Hahn positiv auf Corona getestet

Augsburg Der Ex-Gladbacher Andre Hahn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte sein derzeitiger Klub FC Augsburg mit. Am Montag spielt das Team in der Bundesliga gegen Hoffenheim.

Coronafall beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg: Stürmer Andre Hahn (30) ist positiv auf das Virus getestet worden. Das gab der Klub vor dem Punktspiel am Montag bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN) bekannt.

Hahn habe keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der FC Augsburg mit. Die Tests der anderen Teammitglieder sind laut FCA negativ ausgefallen. Die Partie in Hoffenheim könne nach jetzigem Stand der Dinge also stattfinden.