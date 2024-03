1:1 in Augsburg Köln verpasst den Sprung auf den Relegationsplatz

Vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena brachte Arne Maier die überlegenen bayerischen Schwaben in der 18. Minute in Führung. Für den Vereinsrekord von fünf Bundesliga-Siegen in Serie reichte es aber nicht. Die Gäste, die sich gegen die formstarken Augsburger weitgehend auf Konter konzentrierten, jubelten in der 33. Minute nach einem schnellen Gegenstoß und dem Treffer von Davie Selke.