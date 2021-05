Seit Jahresbeginn : Mehr als 9000 Corona-Schnelltests im Landtag - nur acht positiv

Ein Schild am Eingang des Düsseldorfer Landtages weist darauf hin, dass man in dem Gebäude Maske tragen muss. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Abgeordnete aus ganz NRW treffen sich im Landtag - und fahren danach zurück in ihre Wahlkreise. Würde im Plenum Corona ausbrechen, könnte sich das Virus im Land verteilen. Massenhafte Schnelltests sollen das verhindern.

Die freiwilligen Schnelltests werden in Sitzungswochen von montags bis freitags angeboten, in sitzungsfreien Wochen an drei Tagen. Der Krisenstab Pandemie mit Vertretern aller Fraktionen unter Leitung des Landtagspräsidenten hatte das Angebot von regelmäßigen Testterminen als Teil der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen.