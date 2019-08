Abwehrspieler : FC Augsburg verpflichtet Ex-Borusse Oxford fest

Augsburg Der FC Augsburg hat Reece Oxford zurückgeholt und fest verpflichtet. Der in der vergangenen Rückrunde bereits von West Ham United ausgeliehene Abwehrspieler erhielt einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023.

Bundesligist FC Augsburg hat Verteidiger Reece Oxford (20) vom Premier-League-Klub West Ham United fest verpflichtet. Der Engländer war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an die Fuggerstädter ausgeliehen gewesen. Am Freitag gab der FCA bekannt, dass Oxford einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.