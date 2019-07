Video sorgt für Wirbel : Augsburg-Profi Hinteregger torkelt betrunken über Dorffest

Düsseldorf Der Profi vom FC Augsburg ist merklich angetrunken auf einem Dorffest in Österreich gefilmt worden. Pikant: Am nächsten Tag fehlt er bei einem Mannschafts-Termin.

Der wechselwillige Martin Hinteregger von Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat einmal mehr von sich reden gemacht. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt den 26 Jahre alten österreichischen Nationalspieler torkelnd auf einem Dorffest in Österreich, gestützt wird er von seinem Mannschaftkollegen und Landsmann Kevin Danso (20). Danso will Hinteregger zum Gehen überzeugen, doch der Innenverteidiger wehrt sich gegen die Bemühungen seines Teamkollegen. Das Video wurde wohl am vergangenen Samstag im Trainingslager der Augsburger in Bad Häring in Österreich aufgenommen.