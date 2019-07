Gespräche mit anderem Klub : Hinteregger will beim FC Augsburg nicht auf das Teamfoto

Augsburg Wenn in den kommenden Tagen das neue Teamfoto des FC Augsburg erscheint, wird einer fehlen. Martin Hinteregger hat sich auf eigenen Wunsch nicht zu seinen Teamkollegen gestellt. Der Innenverteidiger steht in Verhandlungen mit anderen Klubs.

Ohne Hinteregger, der nach einer Rippenverletzung in der Reha ist, absolvierte die Mannschaft von Coach Martin Schmidt in dieser Woche einen Wandertrip in die Schweizer Berge als Teambuilding-Maßnahme. Am Sonntag steht dann die Abfahrt ins Trainingslager nach Bad Häring an. Innerhalb dieser einen Woche in Tirol sind Testspiele gegen Galatasaray Istanbul am Donnerstag (19.00 Uhr) in Innsbruck und einen Tag danach (18.00 Uhr) gegen den FC Villarreal in Schwaz geplant.