„Kurz dachte ich: das war's“ : Hinteregger von Tragweite seiner Kritik an Ex-Trainer Baum überrascht

Frankfurt/Main Verteidiger Martin Hinteregger von Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, er habe mit seiner Kritik an Ex-Trainer Manuel Baum im Januar seinen Rauswurf beim FC Augsburg provozieren wollen.

„Dann hätte ich die Niederlage in Gladbach schon vorher einplanen müssen, das ist doch Schwachsinn. Nach einem guten Resultat hätte ich so etwas nie gesagt“, erklärte der nach der Trainer-Kritik an Frankfurt ausgeliehene Innenverteidiger in einem Interview des „Kicker“.