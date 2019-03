EM-Qualifikation: Österreich-Coach Foda muss nach Blamage in Israel um seinen Job bangen

Österreich-Coach Foda muss nach Blamage in Israel um seinen Job bangen

Haifa/Frankfurt Der ehemalige österreichische Nationalspieler Andreas Herzog hat mit Israels Nationalmannschaft einen 4:2-Prestigesieg gegen sein Heimatland gefeiert. Die rot-weiße-rote Mannschaft zeigte eine blamable Vorstellung.

Andreas Herzog hatte Mitleid. Schließlich weiß Österreichs Rekordnationalspieler nur allzu gut, was in seinem Heimatland nun auf Franco Foda einprasselt. Nachdem Herzog als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Israels die Auswahl seiner Landsleute mit 4:2 (2:1) bezwungen hatte, nahm er seinen deutschen Amtskollegen deshalb lange in den Arm - und flüsterte ihm dabei einige Worte des Zuspruchs ins Ohr.