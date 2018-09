Fußball-EM 1988 - als der Weltfußball zu Gast in Düsseldorf war

Düsseldorf Die EM 2024 findet auch in Düsseldorf statt. Mit mindestens vier Spielen. Bei der EM 1988 waren es zwei, und mit Deutschland, Italien, England und den Niederlanden schauten die ganz großen Fußball-Nationen im Rheinstadion vorbei. Wir blicken zurück - auch auf historische Krawalle.

Die EM 2024 kommt also nach Deutschland. Und sie kommt damit eben auch nach Düsseldorf. Mindestens vier, vielleicht sogar fünf Spiele werden in der Arena am Messegelände stattfinden. Und so sehr aktuell der Blick in der Landeshauptstadt auch sechs Jahre in die Zukunft geht, so sehr lohnt sich auch der Blick 30 Jahre zurück. Denn auch bei der EM 1988 war Düsseldorf Spielort – einer von damals acht neben Hamburg, München, Hannover, Gelsenkirchen, Köln, Frankfurt und Stuttgart. In Düsseldorf fanden zwei Spiele im Rheinstadion statt: das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Italien und ein zweites, leider von Ausschreitungen im Stadtgebiet überschattetes Gruppenspiel mit England gegen die Niederlande. Kurioserweise kamen zum zweiten Spiel mehr Zuschauer (63.940) als zur Partie der Gastgeber (62.552).