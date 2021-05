Besonderes Erlebnis : VfR Fischeln trifft im Trainingslager auf RB Salzburg

Bereits vor einem Jahr absolvierten die A-Junioren des VfR Fischeln ein Trainingslager in Österreich. Foto: vfr

Krefeld Ein Trainingslager ist für eine Mannschaft im Amateurbereich etwas Besonderes, erst recht für eine Nachwuchsmannschaft. Die U19 des VfR Fischeln, die in der Fußball-Niederrheinliga spielt, fährt das zweite Jahr in Folge nach Österreich.

So eine Vorbereitung auf die nächste Spielzeit kann sich durchaus sehen lassen. Die A-Junioren des VfR Fischeln, die seit einigen Jahren mit respektablen Platzierungen in der Fußball-Niederrheinliga aufwarten, werden, wie bereits im vergangenen Jahr, im österreichischen Seeboden am Millstätter See ihre Zelte für ein Trainingslager aufschlagen. Durch eine alte, aber nie abgerissene Verbindung von VfR-Trainer Ronny Kockel, der noch zu seinen Torwart-Profizeiten zu Ralph Schader Kontakt hatte und ihn hielt, ist dies wieder möglich geworden. Schader ist in der Szene mit seiner Agentur „The Voice“ ein bekannter Organisator rund um den Fußball und andere Events. Schon weit über 100 Trainingslager hat er organisiert. Bayer Leverkusen, der Hamburger SV, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg nahmen neben Arsenal London oder Galatasaray Istanbul die Dienste des früheren Stadionsprechers ebenso schon in Anspruch wie aktuell die russische Nationalmannschaft mit dem ehemaligen Dresdner Keeper Stanislaw Tschertschessow als Trainer zur Vorbereitung auf die anstehende Europameisterschaft.

Außer harter Trainingsarbeit stehen für die Fischelner auch zwei interessante Testspiele auf dem Programm. Erst geht es gegen den Wolfsberger AC und danach gegen RB Salzburg; gespielt wird in deren Akademie. Die Salzburger sind in Sachen Nachwuchs das Nonplusultra – nicht nur in der Alpenrepublik. 2017 gewannen sie sogar die Youth-League und lösten den FC Chelsea, der dreimal zuvor erfolgreich gewesen war, überraschend ab. Dies war und ist bisher der erste und einzige UEFA-Titel für ein Team aus Österreich. Auch die Jugend von Bayern München misst sich gerne und des öfteren mit RB.