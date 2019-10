EM-Qualifikation : Wijnaldum schießt Niederlande zum Sieg in Weißrussland

Georginio Wijnaldum hat die Niederlande in der EM-Qualifikation zu einem wichtigen 2:1-Sieg in Weißrussland geführt. Der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool erzielte beide Treffer für Oranje.

Die Niederlande haben im Fernduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um den Gruppensieg in der EM-Qualifikation vorgelegt. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman gewann sein Spiel in Minsk gegen Weißrussland mit 2:1 (2:0) und behauptete mit 15 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe C. Oranje hat den direkten Vergleich mit der DFB-Auswahl gewonnen (2:3, 4:2).