Zur CO2-Kompensation : Uefa will 600 000 Bäume in EM-Gastgeberländern pflanzen

Uefa will 600 000 Bäume in EM-Gastgeberländern pflanzen

Ljubljana Die Uefa hat angekündigt zur Kompensation der CO2-Emissionen von Reisen von Fans und Funktionären in jedem der zwölf Gastgeberländer der EM je 50.000 Bäume pflanzen zu wollen.

Als ökologisches Vermächtnis der nächsten Fußball-Europameisterschaft will die UEFA im kommenden Sommer in jedem der zwölf EM-Gastgeberländer je 50 000 Bäume pflanzen. Das kündigte der Präsident der Europäischen Fußball-Union, Aleksander Ceferin, am Dienstagabend nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Ljubljana an.