Niederlage in der EM-Qualifikation : Niederlande zu stark für DFB-Elf

Hamburg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation den ersten Rückschlag erlitten. Gegen stark aufspielende Niederländer gab das DFB-Team eine 1:0-Pausenführung aus der Hand.

Statt mit dem Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe C einen riesigen Schritt Richtung EM 2020 zu machen, steht die DFB-Auswahl (9 Punkte) nach dem turbulenten Prestigeduell am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Gastgeber Nordirland (12) unter Druck, da auch die Niederländer (6) auf Tuchfühlung sind.