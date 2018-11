Beste Generation seit Robben und van der Vaart: Die Niederlande sind zurück im Konzert der Großen

Gelsenkirchen Mit den Niederlanden ist wieder zu rechnen. Dank Bondscoach Koeman und einigen Jungstars herrscht rund um Oranje wieder eine neue Fußball-Euphorie. Gegen Deutschland soll nun der Gruppensieg in der Nations League her.

Auf der kurzen Busfahrt nach Gelsenkirchen war die Stimmung im Oranje-Lager bestens. Den Weltmeister geschlagen, den Erzrivalen in die Zweitklassigkeit der Nations League befördert und nun sogar noch die Chance auf das Endturnier im neuen Wettbewerb. Nach Jahren der Tristesse herrscht in den Niederlanden eine neue Fußball-Euphorie. „Es ist schön, das zu erleben“, sagte Bondscoach Ronald Koeman am Sonntag in Gelsenkirchen. „Und die Mannschaft weiß, dass sie mit ihren Leistungen dazu beiträgt. Wir haben das Spiel gegen Frankreich genossen und da sehr erwachsen gespielt.“