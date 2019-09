Diskussion um Nummer eins im DFB-Tor : Lehmann sieht ter Stegen nicht auf Augenhöhe mit Neuer

Berlin Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen: Die Debatte um die Nummer eins im deutschen Tor nimmt kein Ende. Nun haben sich auch zwei ehemalige Nationalkeeper und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke in die Diskussion eingeschaltet.

Ter Stegen hatte sich zuletzt in Spanien über seine Reservistenrolle in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) beklagt. Neuer hatte daraufhin nach dem Bundesliga-Spitzenspiel seines FC Bayern am Samstag bei RB Leipzig (1:1) mehr Teamgeist von ter Stegen angemahnt und zu verstehen gegeben, dass er sich weiter als die Nummer eins in der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw sieht.