Umstrittener Elfmeter für Bayern : Videobeweis muss vereinfacht und vereinheitlicht werden

Meinung Düsseldorf Werder Bremen und Bayern München lieferten sich einen packenden Pokal-Fight – dennoch rückte das Spiel schnell in den Hintergrund. Mal wieder sorgte der Videobeweis für Schlagzeilen. Es wird Zeit für eine Korrektur.

Es war die Aufregerszene des DFB-Pokalhalbfinals : Kurz nach dem Bremer Ausgleich dribbelte Bayerns Kingsley Coman an Theodor Gebre Selassie vorbei in den Strafraum. Der Franzose wurde vom Verteidiger von hinten leicht angerempelt und ging zu Boden. Für Schiedsrichter Daniel Siebert war die Situation klar. Er pfiff die Aktion ab und zeigte auf den Punkt. Eine sehr umstrittene wie folgenschwere Entscheidung.

Doch warum schaute sich Siebert die Szene nicht noch einmal in Ruhe auf dem Bildschirm an? Genau für solch strittige Situationen ist der Videobeweis doch da. Der Unparteiische hielt nach seinem Pfiff zwar kurz Rücksprache mit den Assistenten in Köln – doch anschließend geschah nichts. Verstehen konnte das kaum einer: die Zuschauer nicht, die Bremer Spieler nicht und auch viele Fans an den Bildschirmen dürften sich fassungslos an den Kopf gefasst haben. Schließlich sollte der Videobeweis für mehr Gerechtigkeit sorgen – und ein Spiel eben nicht durch eine Entscheidung entschieden werden, die innerhalb weniger Sekunden getroffen werden muss.