Pokal-Irrsinn „schnell löschen“ : Bayern richten Fokus auf den BVB

München Nach dem glücklichen Einzug ins Pokal-Halbfinale fiebern die Bayern dem „geilsten Spiel der Saison“ entgegen. Das verrückteste haben sie schon hinter sich. Den Sportdirektor stimmt das 5:4 gegen Heidenheim „nachdenklich“.

Doch das 5:4 (1:2) in Unterzahl nach der frühen Roten Karte für Nationalspieler Niklas Süle machte auch Lust auf den Samstagabend (18.30 Uhr/Sky), wenn es in der Allianz Arena zum großen Titelkampf in der Fußball-Bundesliga kommt, in den Spitzenreiter Dortmund mit zwei Punkten Vorsprung geht. „Dieses verrückte Spiel gibt so viele Möglichkeiten der Interpretation. Wir werden mehr das Positive herauspicken“, sagte Kapitän Thomas Müller nach dem Zittersieg.