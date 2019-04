3:2-Sieg gegen Werder Bremen : FC Bayern folgt Leipzig ins Pokalfinale

Bremen Der FC Bayern München steht als zweiter DFB-Pokalfinalist fest. Die Münchner besiegten im Halbfinale aufopferungsvoll kämpfende Bremer und treffen nun in Berlin auf RB Leipzig.

Bayern München hat die Pokal-Festung Weserstadion gestürmt und einen großen Schritt in Richtung Double gemacht. Der Rekord-Champion gewann den Halbfinal-Kracher bei Werder Bremen nach einem echten Fußball-Spektakel und einem umstrittenen Elfmeter kurz vor Schluss mit 3:2 (1:0) und zog zum 23. Mal ins Endspiel des DFB-Pokals ein.

Damit kommt es am 25. Mai im Berliner Olympiastadion zum Traumfinale gegen RB Leipzig. Für die Bayern geht es dann um Pokalsieg Nummer 19, für Trainer Niko Kovac nach dem Triumph im vergangenen Jahr mit Eintracht Frankfurt um die erfolgreiche "Titelverteidigung" in seinem Lieblingswettbewerb. Er ist zum dritten Mal hintereinander in Berlin dabei.