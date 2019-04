DFB-Pokal-Halbfinale : Bayern in Bremen - HSV gegen Leipzig

Dortmund Die Rekordfinalisten im DFB-Pokal treffen schon im Halbfinale aufeinander. Ein Zweitligist fordert die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga.

Zuletzt standen sich beide Clubs 2016 im Halbfinale gegenüber, die Münchner siegten vor eigenen Publikum mit 2:0 und gewannen dann in Berlin gegen Borussia Dortmund - ebenfalls im Elfmeterschießen. Es war der 18. und bislang letzte Pokalsieg des Bundesliga-Spitzenreiters. Bereits am 20. April treffen beide Vereine in der Liga aufeinander, dann aber in München.