Boateng und Kruse geraten aneinander : „Der soll mich nicht vollquatschen“

Bremen Aufregung zwischen Bayerns Jerome Boateng und Bremens Max Kruse: Die beiden früheren Nationalspieler lieferten sich nach dem 2:3 eine temperamentvolle Diskussion. Kruse warf Boateng im anschließenden Interview Arroganz vor.

Grund für die Auseinandersetzung soll aber nicht der umstrittene Elfmeter in der Schlussphase, sondern eine Aussage von Boateng gewesen sein. „Es ging nicht um die Szene, es ging generell darum, dass er meinte, dass Bayern klar besser war und schon in der ersten Halbzeit vier Tore hätte schießen müssen. Der soll mich nicht vollquatschen, er soll mit seinen Fans feiern“, sagte Kruse im Anschluss in der ARD: „Emotionen gehören auf dem Fußballplatz dazu. Wie haben gewonnen, darüber sollen sie sich freuen.“