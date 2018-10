Uefa ermittelt nach Platzsturm gegen Manchester United

Manchester Manchester United droht erneut eine Strafe. Weil nach der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Juventus Turin mehrere Zuschauer den Platz gestürmt hatten, ermittelt die UEFA jetzt gegen Man United.

Das gab der europäische Fußballverbund am Mittwoch bekannt. Nach dem Abpfiff am Dienstagabend waren nacheinander mehrere Fans aufs Spielfeld und in Richtung der Spieler gelaufen, dort aber von Sicherheitskräften gefasst worden. Einer von ihnen hatte Glück, Juventus-Star Cristiano Ronaldo mischte sich ein und schoss ein Selfie mit dem Platzstürmer, bevor der von den Ordnern abgeführt wurde.