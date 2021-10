Kinder Nummer Fünf und Sechs : Ronaldo und Freundin Georgina werden Eltern von Zwillingen

Manchester Der 36-jährige Superstar verkündete die frohe Botschaft via Instagram. Ronaldo wünscht sich insgesamt sieben Kinder - wie die Zahl auf seinem Trikot.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird wieder Vater - und erneut ist es ein Doppelpack. Er und Freundin Georgina Rodriguez bekommen Zwillinge, wie der 36-jährige Portugiese und Rodriguez am Donnerstag in einem gemeinsamen Beitrag bei Instagram mitteilten. „Wir sind begeistert, mitteilen zu können, dass wir Zwillinge erwarten“, schrieb das Paar. „Unsere Herzen sind voller Liebe - wir können es kaum erwarten, Euch kennenzulernen.“ Dazu posteten beide ein Bild von sich, auf dem sie zwei Ultraschallbilder in die Kamera halten und setzten ein Herz sowie den Hashtag „#blessed“ - „#gesegnet“ - dazu. Der Beitrag sammelte in etwas mehr als einer halben Stunde knapp 6,2 Millionen Likes.