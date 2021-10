Premier League : Chelsea dank Werner an der Spitze – Manchester United enttäuscht

Chelsea dank Werner an der Spitze – Manchester United enttäuscht

Manchester/London Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League zumindest bis morgen die Tabellenführung übernommen. Nationalspieler Timo Werner traf beim Sieg gegen Southampton. Manchester United enttäuschte dagegen und spielte nur Remis.

Timo Werner hat Thomas Tuchel und den Champions-League-Sieger FC Chelsea zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Premier League geschossen. Der Nationalspieler knackte das Bollwerk des in Unterzahl spielenden Außenseiters FC Southampton beim 3:1 (1:0) am Samstag nach einer Traumkombination mit seinem Treffer zum 2:1 (84.).