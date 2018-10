Champions League: Ronaldo gewinnt mit Juventus Turin bei Manchester United

Ronaldo gewinnt mit Juve in Old Trafford – Real Madrid mit Mühe gegen Pilsen

Cristiano Ronaldo in Aktion an alter Wirkungsstätte im Old Trafford. Foto: Action Images via Reuters/JASON CAIRNDUFF

Berlin Die Rückkehr zu Manchester United und Ex-Coach José Mourinho kann Cristiano Ronaldo mit einem Sieg feiern. Mit 1:0 setzt sich das Team des Fußball-Superstars in Old Trafford durch. Nach zuletzt vier Niederlagen ist Real Madrid wieder auf Erfolgskurs.

Bei seiner Rückkehr nach Old Trafford hat Megastar Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin in der Champions League einen emotionalen Sieg an alter Wirkungsstätte gefeiert. Italiens Fußball-

Rekordmeister gewann am Dienstagabend das Top-Duell der Gruppe H mit 1:0 (1:0) bei Manchester United. Matchwinner für Juve war der Argentinier Paulo Dybala mit seinem Treffer in der 17. Minute.