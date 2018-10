Cristiano Ronaldo zeigt sich unbeeindruckt von Vergewaltigungsvorwürfen

Manchester Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat vor seiner Rückkehr zu seinem Ex-Klub Manchester United erneut unbeeindruckt und gewohnt selbstbewusst auf die Vergewaltigungsvorwürfe gegen seine Person reagiert.

"Ich weiß, dass ich auf und neben dem Platz ein Vorbild bin und darum kann ich immer lachen", sagte Ronaldo auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). "Ich habe alles: Ich spiele in einem tollen Team und habe eine tolle Familie. Ich bin ein glücklicher Mann", ergänzte er. Ronaldo hatte am Samstag beim 1:1 der alten Dame gegen den CFC Genua sein 400. Tor in den fünf großen Ligen erzielt.