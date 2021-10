"Juve, wo bist Du?" : Juventus Turin wird nach Niederlage gegen Sassuolo zur Lachnummer

Turin Mit bereits 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer AC Mailand rückt der Ligatitel für Juventus Turin in weite Ferne. Die 1:2-Niederlage gegen Sassuolo Calcio feuerte die Kritik weiter an.

Nach Allegris Jubiläumsspiel, zum 200. Mal saß er in der Serie A für den Klub auf der Bank, liegt Turin als Siebter bereits 13 Punkte hinter Spitzenreiter AC Mailand. Zuvor hatte die Alte Dame neun Spiele in Serie nicht verloren, die Kritiker verstummten in dieser Phase aber nur kurzzeitig.