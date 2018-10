Borussia Dortmund bangt vor Spiel gegen Atletico Madrid um Paco Alcácer

Dortmund Borussia Dortmund kann das Tor zum Achtelfinale der Königsklasse weit aufstoßen. Der Bundesliga-Tabellenführer muss gegen Atletico Madrid aber seine internationale Reifeprüfung bestehen.

Das Selbstbewusstsein ist riesig, die Form überragend: Angst vor der internationalen Reifeprüfung gegen Atletico Madrid und Superstar Antoine Griezmann verspürt bei Borussia Dortmund niemand. "Wenn wir dieses Selbstvertrauen, diesen Speed nach vorn und die Sicherheit in unserem Spiel mitnehmen, traue ich uns einiges zu", sagte Kapitän Marco Reus vor dem Champions-League-Duell gegen den Europa-League-Sieger am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Die gelöste Stimmung beim Bundesliga-Tabellenführer kann nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage in dieser Saison auch das Fragezeichen hinter dem Einsatz des Torjägers Paco Alcacer nicht trüben. Der Spanier laboriert an muskulären Problemen im Oberschenkel und fehlte am Dienstagnachmittag beim Training. "Wir wissen es noch nicht", sagte Trainer Lucien Favre zu den Einsatzchancen.