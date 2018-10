FC Schalke 04 simuliert Atmosphäre bei Galatasaray Istanbul im Training

Istanbul Auf den "Hexenkessel" im Champions-League-Duell beim türkischen Fußball-Meister Galatasaray Istanbul hat sich Schalke 04 mit einem besonderen Trick vorbereitet.

Im Training am Montag in der heimischen Arena überraschte Trainer Domenico Tedesco seine Spieler mit einer Simulation der "speziellen Atmosphäre". "Wir haben Spiele von Gala gesehen, Sequenzen herausgeschnitten und über die Stadionlautsprecher eingespielt", berichtete der Coach vor dem Abschlusstraining in Istanbul vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).