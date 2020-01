Bundesliga : Mehr Milliarden durch mehr Free-TV und mehr Pay-Anbieter?

Düsseldorf Die Bundesliga will mit der neuen Medien-Ausschreibung viel Geld verdienen. Zuletzt haben Amazon und die Telekom große TV-Rechte erworben und könnten nun auch die Bundesliga aufmischen. Was bedeutet das für die Fans?

50 Prozent mehr Bundesliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen - das hört sich zunächst einmal gut an. Tatsächlich handelt es sich aber nur um drei zusätzliche Fußballpartien, die ab der Saison 2021/22 im Free-TV laufen könnten. Die beiden Relegationsspiele zwischen Erster und Zweiter Liga sowie der Zweitliga-Auftakt sollen in der kommenden Rechteperiode nicht mehr für Pay-TV-Anbieter ausgeschrieben werden. Das hatte zuerst das Fachmagazin „Sponsors“ berichtet und wurde nun von DFL-Chef Christian Seifert in der „Bild am Sonntag“ indirekt bestätigt: „Die Anzahl der Spiele im Free-TV wird bei der nächsten Ausschreibung größer sein.“