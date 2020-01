Profis seien „Vorbild für die Basis“ : Schiedsrichter-Chef Fröhlich beklagt "Wildwestatmosphäre" im Profifußball

Köln Schiedsrichter-Ceg Lutz Michael Fröhlich hat das aggressive Verhalten der Bundesliga-Profis gegenüber den Schiedsrichtern kritisiert und mit einer „Wildwestatmosphäre“ verglichen. Die Profis seien aber ein Vorbild für die Basis, sagte der 62-Jährige.

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich sieht angesichts der Gewalt gegen Unparteiische im Amateurfußball auch das Verhalten der Profis kritisch. Diese seien "nun mal ein Vorbild für die Basis", sagte der 62-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Die Welt: "Und wenn bei den Profis Wildwestatmosphäre herrscht, dann herrscht die oftmals auch an der Basis."

Daher seien die Klubs und die Spieler in den obersten Ligen gefordert, an der Lösung des Problems mitzuarbeiten. "Es ist leicht, über Respekt und Fairness zu reden, aber wir sollten das dann auch alle leben und den Fair-Play-Gedanken nicht mit Füßen treten lassen", sagte Fröhlich: "Wir würden uns wünschen, dass die Klubs oder Vereine ihre Spieler noch mehr in die Pflicht nehmen."