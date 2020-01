VAR soll bei „knappem“ Abseits nicht einschreiten : Regelhüter machen sich lächerlich

Meinung Düsseldorf Und wieder eine Rolle rückwärts beim Videobeweis. Die Regelhüter haben beschlossen: Der VAR soll nicht eingreifen, wenn es sich um ein „knappes“ Abseits handelt. Der Fußball täte aber gut daran, sich im Klaren zu sein, was er will. Ein Kommentar.

In England gab es an den vergangenen Spieltagen Szenen, die erinnerten mehr an die Vermessung der Welt als an ein Fußballspiel in der Premier League. Es wurden wild Linien gezogen, und darüber wurden Markierungen angebracht, um besser darstellen zu können, welches Körperteil vielleicht doch ein klitzekleines Bisschen näher zum Tor gestanden hat. Das hat alle schrecklich genervt. Jürgen Klopp und Pep Guardiola haben besonders laut geflucht und sind nun offenbar erhört worden. Der Aufschrei der Stars aus der englischen Premier League hat für eine Neu-Ausrichtung gesorgt, die auch für die Fußball-Bundesliga Auswirkungen haben wird. Laut den Regelhütern des International Football Association Boards (Ifab) muss der Kölner Keller nämlich bei hauchdünnen Abseits-Entscheidungen künftig schweigen.