Handspielregel : Schiedsrichter-Boss Fröhlich kritisiert Bundesliga-Referees

Frankfurt/Main Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat die Unparteiischen wegen der Fehler bei der Handspielregelauslegung ungewöhnlich scharf kritisiert. Er sei irritiert, denn es sei klar, was strafbar ist und was nicht.

In der anhaltenden Handspiel-Debatte hat Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich die Bundesliga-Referees erstmals öffentlich kritisiert und akuten Handlungsbedarf eingeräumt. „Bei den letzten beiden Schiedsrichter-Seminaren haben wir das Handspiel intensiv besprochen – und zwar ohne Graubereiche. Es wurde ganz klar gesagt, was strafbar ist und was nicht. Deshalb sind wir nun irritiert und auch etwas enttäuscht über die unterschiedlichen Entscheidungen in vergleichbaren Situationen“, sagte Fröhlich in einem Interview der „Welt“ (Montagausgabe).