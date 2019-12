Ergebnis unserer Leser-Umfrage : Sommer oder Zakaria – dieser Spieler war für Sie Borussias Bester

Mönchengladbach Nachdem sich unsere Reporter darüber einig waren, dass Denis Zakaria der beste Spieler der Hinrunde war, gab es bei unseren Lesern einen Zweikampf zwischen ihm und Yann Sommer. Hier gibt es alle Ergebnisse unserer Borussia-Umfrage.

10. Welches war der Highlight der Hinrunde?

Das Umfrageergebnis: Ramy Bensebainis Siegtor per Elfer gegen Bayern München 52 Prozent; Marcus Thurams 2:1 in letzter Sekunde gegen AS Rom 30 Prozent; 4:2-Spektakel gegen Eintracht Frankfurt 7 Prozent; 5:1-Gala gegen FC Augsburg an die Tabellenspitze 5 Prozent; Derbysieg in Köln 4 Prozent; Patrick Herrmanns Last-Minute-Tor in Istanbul und Lars Stindls Elfmeter zum 1:1 in Rom jeweils 1 Prozent.