Medienbericht : Klinsmann will Herthas Bundesliga-Kader verkleinern

Klinsmann will Herthas Bundesliga-Kader verkleinern

Berlin Der neue Trainer von Hertha BSC hat mit dem Hauptstadtklub viel vor. Name wie Götze und Xhaka sind bereits als Neuverpflichtungen im Gespräch. Jürgen Klinsmann will den Kader aber offenbar auch verkleiner.

Trainer Jürgen Klinsmann will die Winterpause in der Fußball-Bundesliga auch zur Ausdünnung des Kaders bei Hertha BSC nutzen. Wie die „Bild“-Zeitung (Montag) berichtet, könnten demnach bis zu zehn Spieler den Hauptstadtclub verlassen. Dazu sollen in Salomon Kalou und Ondrej Duda auch prominente Akteure gehören, ebenso dürften Alexander Esswein, Mathew Leckie oder Peter Pekarik bei entsprechenden Angeboten wohl gehen und haben keine Perspektive mehr.