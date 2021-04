Entscheidung per Eigentor : Arminia Bielefeld besiegt den SC Freiburg

Bielefeld Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wichtige drei Punkte gesammelt. Gegen den SC Freiburg setzten sich die Ostwestfalen mit 1:0 durch, ein Eigentor sorgte für die Entscheidung.

"Was Besseres als einen Sieg gibt es nicht, gleich wird in der Kabine gefeiert", sagte Arminias Mittelfeldspieler Arne Meier, "wir haben es sehr gut gemacht, haben uns Torchancen erarbeitet. Jetzt gehts aufs Sofa."

Der SC dürfte sich durch die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen aus dem Rennen um die Europapokalplätze verabschiedet haben. Freiburg hat jedoch auch mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. "In der ersten Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht. Das Tor war wieder so eine abgefälschte Murmel", sagte Christian Günter, "das ist echt bitter."

Auf Bielefeld warten weitere Spiele, in denen es nichts zu verschenken gibt: An den letzten sechs Spieltagen geht es gegen keine Mannschaft mehr, die derzeit einen Europapokalplatz belegt. Nächste Gegner sind der FC Augsburg und das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04.

Bielefeld, für das es laut Sportchef Samir Arabi in den letzten sieben Spielen darum gehe, "siebenmal die beste Strategie zu haben", setzte erneut auf lange Bälle und physische Stärke - und kam durch Andreas Voglsammer (14.) am Ende einer Kopfballstafette zur ersten Großchance der Partie. Wie so oft in dieser Saison haperte es beim Aufsteiger aber an der Effektivität im Abschluss.