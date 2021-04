Kostenpflichtiger Inhalt: Was Absage von Fortuna gegen KSC bedeutet : Fairer Saisonendspurt steht auf dem Spiel

Der Karlsruher Marco Thiede (rechts) und der Düsseldorfer Luka Kranjnc kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Uli Deck

Meinung Düsseldorf Das Heimspiel von Fortuna am Samstag gegen den Karlsruher SC fällt aus, weil die komplette Mannschaft des Gegners sich vorsorglich in Quarantäne begeben hat. Ein mehr als vernünftiger Schritt in einer Pandemie. Und doch gibt es auch viele Verlierer.