Klarer Hinspiel-Sieg : 1. FC Köln trifft in Conference League wohl auf Fehérvár FC

1. FC Köln trifft in Conference League wohl auf Fehérvár FC

Szekesfehervar Der Fehérvár FC aus Ungarn hat das Hinspiel in der Qualifikation zur European Conference League gegen den FC Petrocub-Hincesti klar gewonnen und wird wohl der Gegner des 1. FC Köln.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bekommt es in der Qualifikation für die europäische Conference League ziemlich sicher mit Fehérvár FC aus Ungarn zu tun. Die Mannschaft des deutschen Trainers Michael Boris setzte sich am Donnerstagabend im Hinspiel gegen FC Petrocub-Hincesti aus Moldau souverän mit 5:0 (3:0) durch. Den ersten Treffer im heimischen Szekesfehervar erzielte dabei Palko Dardai, ehemaliger Profi von Bundesligist Hertha BSC und Sohn von Berlins Ex-Coach Pal Dardai, in der 20. Minute.