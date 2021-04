Wenn kein Spieler gewechselt wäre : So könnte Fortunas beste Startelf aussehen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf verlassen seit Jahrzehnten die besten Spieler, um woanders ihre Karriere voranzutreiben. Aber was wäre eigentlich, wenn der Klub keinen einzigen dieser Profis verloren hätte? Wie sähe die erste Elf der Düssedorfer dann aus? Wir haben es uns angesehen.

Häufig wird dann ein aufnehmender Verein gesucht, der eine genau solche Garantie aussprechen kann. In den vergangenen Jahren war auch Fortuna Düsseldorf ab und an ein solcher Klub. Und das sehr erfolgreich. Sehr vielen Spielern hat das eine Jahr in Düsseldorf für die eigene Entwicklung sehr gut getan. Jedenfalls konnte sich das Gros anschließend auch in der Bundesliga durchsetzen.