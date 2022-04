Missgeschick wirft Fragen auf : Welche Regel greift nach Bayerns Wechselfehler?

Freiburg Nach der Wechselpanne von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München gibt es Unklarheiten über die anzuwendenden Regularien. Der Fall sorgt für nachhaltige Diskussionen. Über welche Regeln debattiert wird.

Der Wechselfehler des FC Bayern im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg hat Rätselraten um die Regel-Auslegung ausgelöst. Auch Experten streiten darüber, welcher Passus der Regularien des Deutschen Fußball-Bundes in diesem Fall zu Anwendung kommen müsste. Die Münchner hatten kurz vor Schluss für einige Sekunden mit zwölf Profis gespielt, weil Kingsley Coman bei seiner geplanten Auswechslung wegen einer falsch angezeigten Rückennummer nicht gleich den Platz verlassen hatte.

Möglich wäre in diesem Fall die Anwendung der Regel 3 der Fußball-Regeln des DFB . Darin heißt es unter anderem im Abschnitt „Zusätzliche Personen auf dem Spielfeld“:

Schiedsrichter Christian Dingert hatte das Missgeschick beim Bayern-Wechsel erst verspätet bemerkt und die Partie unterbrochen. Nach minutenlangen Debatten setzte der Referee die Begegnung mit Schiedsrichterball fort. Zum Zeitpunkt des Wechselfehlers führten die Bayern 3:1, am Ende gewannen sie 4:1.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich nahm nach dem Wechselfehler auch die Referees in die Pflicht. „Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen“, sagte Fröhlich der Deutschen Presse-Agentur. Er kündigte eine interne Aufarbeitung mit Referee Dingert an. „Es werden immer mal wieder Fehler vorkommen. Das sind Menschen, wir besprechen das in Ruhe mit ihm und seinem Team“, sagte Fröhlich.